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Глава Минкультуры наградила победителей общероссийского конкурса детских школ искусств

Конкурс проходил в три этапа: на уровне региона, федеральных округов и всероссийском

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Лучшей детской школой искусств (ДШИ) признана Центральная ДШИ городского округа Химки Московской области, а лучшим преподавателем - представитель ДШИ №1 им. Рубинштейна в Томске Юлия Коваленко. Итоги конкурса были объявлены в среду в Бетховенском зале Большого театра России.

"5 тыс. школ искусств, 110 тыс. педагогов - настоящая армия. И почти 2 млн. детей - это наша гордость. В этом году вы сумели доказать, что это не кружки, не "подготовишки", а серьезное образование, уникальная система", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, поздравив собравшихся с утверждением законопроекта об особом статусе детских школ искусств.

Конкурс проходил в три этапа: на уровне региона, федеральных округов и всероссийском. В финал вышли 16 ДШИ. Победитель получит денежный приз в размере 1 млн рублей.

В 2021 году была введена новая номинация - "Лучшая сельская детская школа искусств", в ней победу одержала Каратузская ДШИ в Красноярском крае. Приз сельской школе также составил 1 млн рублей.

Финалистами конкурса среди преподавателей стали восемь человек.

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