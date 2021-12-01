Международный фестиваль киношкол "Кинопроба" открылся на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. XVIII Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" открылся в Екатеринбурге в среду, передает корр. ТАСС. В течение пяти дней здесь пройдут конкурс фильмов, мастер-классы, воркшопы, встреча с режиссером Сергеем Урсуляком и другими экспертами, а также другие мероприятия.

"["Кинопроба"] всегда, по большому счету, будет юной. Потому что особенность этого фестиваля в том, что люди сюда приходят один раз. Ну два раза, ну можно "в третье учебное заведение поступить". <...> XVIII Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" открыт!" - сказала на открытии в "Ельцин Центре" директор фестиваля "Кинопроба" Лилия Немченко.

Председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ, президент фестиваля Владимир Макеранец отметил, что фестиваль с каждым годом становится все насыщеннее мастер-классами и кинопоказами и, несмотря на пандемию, снова собрал большое число участников. При этом на площадках будут соблюдаться необходимые требования безопасности ввиду ситуации с коронавирусом, подчеркнул он.

Гостей открытия фестиваля ждет показ фильма "Асфальтовое солнце" режиссера Ильи Хотиненко, а также выступление музыкальной группы "Курара".

О фестивале

Для участия в конкурсной программе фестиваля в этом году поступило более 500 заявок, из них было отобрано около 140 анимационных, документальных и игровых фильмов. Директор фестиваля "Кинопроба" Лилия Немченко отметила в уральском региональном центре ТАСС, что в этом году география участников составила 26 стран - в их числе Китай, США, Бразилия, Мексика и другие. Но большинство иностранных участников присоединятся к мероприятию в онлайн-формате из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В жюри конкурсов фестиваля вошли, в частности, режиссер и продюсер Сергей Урсуляк, сценарист и режиссер Геннадий Островский, продюсер Наталья Дрозд, режиссер документального кино Борис Караджев, режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев, художник-аниматор Радостина Нейкова (Болгария), режиссер анимационного кино Зоя Трофимова (Франция) и другие.

Мероприятия фестиваля пройдут в этом году на площадках Дома кино, "Ельцин Центра", Свердловской филармонии, Центра фотографии "Март" и других. "Михаил Тумеля, режиссер анимационного кино, будет про свои техники рассказывать, Радостина Нейкова из Болгарии <…> - она работает в удивительных совершенно техниках - тоже проведет [мастер-класс]. <…> Будет мастер-класс по продюсированию документального кино о <…> людях культуры, <…> у нас будут актерские мастер-классы, <…> мастер-классы по дубляжу. <…> Впервые в нашем городе будет представлен фестиваль "Золотой абрикос" (Ереван), впервые в нашем городе будет представлен фестиваль "Темные ночи", который только что закончился в Таллине - [пройдут презентационные программы]", - рассказала Немченко о внеконкурсной программе фестиваля.

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года, на него приезжают представители киношкол регионов России и других стран. Фестиваль предполагает, помимо конкурсных и информационных программ, специальные проекты об истории кино, мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии при создании рекламных роликов, учебных и научно-популярных фильмов. Проект реализуется при поддержке гранта президента РФ и гранта Росмолодежи.