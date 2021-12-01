Казахстанский диджей Imanbek записал звуки оборудования Ленинградской АЭС для новой песни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Обладатель премии Grammy, музыкант Иманбек Зейкенов, известный под псевдоним Imanbek, принял участие в новом проекте "AtomSound". Он сделал записи на Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом"), чтобы использовать звуки ее турбин и генераторов при создании своей новой композиции, сообщили в среду в пресс-службе ЛАЭС.

"Всемирно известный музыкант из Казахстана, обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейкенов (сценический псевдоним Imanbek) стал участником нового музыкального проекта "AtomSound". Съемки проекта прошли на Ленинградской АЭС, а также в городе-спутнике атомной станции Сосновый Бор. Вместе с командой музыкантов, операторов и звукорежиссеров Imanbek "ловил" на Ленинградской атомной станции звуки, которые издает оборудование различных технологических систем: от турбин и генераторов до вентиляторов или кондиционеров", - говорится в сообщении.

По словам музыканта, звуки атомной станции звучат непривычно. "Но они определенно украсят музыкальное произведение, добавят ему характера и индивидуальности. А еще позволят представить атомную отрасль с новой стороны, подчеркнут важность и грандиозность ее промышленных объектов", - цитируются в сообщении его слова.

Результатом проекта "AtomSound" станет и документальный фильм, рассказывающий о самом проекте и теории звуков. Отмечается, что будет создана библиотека сэмплов, состоящих из звуков оборудования ЛАЭС. Ей смогут воспользоваться все желающие - библиотеку опубликуют в общем доступе.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из 6 энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.