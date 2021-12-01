Выручка Sotheby's от аукциона предметов русского искусства превысила $23,6 млн

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Выручка Sotheby's от аукциона предметов русского искусства составила £17,7 млн ($23,6 млн). Об этом свидетельствует статистика на сайте аукционного дома, который завершил в среду двухдневные торги.

Топ-лотом продаж стала картина "Натюрморт с чайником и подносом" одного из основателей объединения "Бубновый валет" Петра Кончаловского (1876-1956), которая была продана за £1,04 млн ($1,4 млн). Свыше миллиона фунтов было заплачено и за два итальянских пейзажа Ивана Айвазовского (1817-1900). При ожидаемой стоимости в £600-800 тыс. ($800 тыс. - 1,1 млн) они в итоге нашли нового покупателя за £1 млн ($1,35 млн). Пейзаж Алексея Саврасова (1830-1897) "Волга в окрестностях Юрьевца" был продан за £983 тыс. ($1,3 млн). Общая же выручка торгового дома от реализации картин составила £8,5 млн ($11,3 млн).

Еще £3,3 млн Sotheby's принесла продажа предметов декоративно-прикладного искусства. Самым дорогим лотом в этой секции стал флоральный этюд Фаберже - яблоневый цвет из гильошированной эмали, горного хрусталя и нефрита, украшенный драгоценными камнями и датируемый примерно 1900 годом. Он нашел нового владельца за £328 тыс. ($440 тыс.) при оценке в £150-250 тыс.

Наконец, выручка от продажи произведений советского неофициального искусства составила £5,98 млн ($8 млн). Центральным лотом в этом разделе, как и ожидалось, стало монументальное полотно Эрика Булатова "Небо и море". Эту работу, созданную в 1985 году, реализовали за £1 млн ($1,33 млн) при оценке в £600-800 тыс. ($800 тыс.-1,1 млн).

Торги проводились в рамках так называемой Русской недели, которая традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо Sotheby's, торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams, а выручка от них может достигать нескольких десятков миллионов долларов.