Фильмы Алексея Германа-мл. и Глеба Панфилова покажут на фестивале "Мужская роль" в Пензе

ПЕНЗА, 1 декабря. /ТАСС/. Тринадцатый кинофестиваль имени Ивана Мозжухина "Мужская роль" открылся в Пензе в среду, передает корреспондент ТАСС. В программе фестиваля представлены 15 документальных и художественных фильмов, в том числе "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего, "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Нуучча" Владимира Мункуева.

"Конкурсная программа абсолютно выдающаяся. Коллеги в Москве предупредили, что нашей команде жюри предстоят сложные попытки определить победителя конкурса", - отметил председатель жюри кинорежиссер Юсуп Разыков на церемонии открытия фестиваля в киноконцертном зале "Пенза".

В 2021 году конкурсные показы пройдут также в кинотеатрах Пензы, в селе Кондоль, на родине выдающегося актера немого кино Ивана Мозжухина, имя которого носит фестиваль, и впервые в городе Кузнецке. По словам президента кинофестиваля Светланы Старостиной, в 2021 году "Мужская роль" проводится на средства грантов Минкультуры РФ и правительства Пензенской области.

На фестивале вручат награды лучшему актеру, лучшему молодому актеру, а также приз зрительского женского жюри. На церемонии открытия почетный приз "Король экрана" за большой вклад в российскую актерскую школу получил народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Кинофестиваль "Мужская роль" проводится в Пензенской области с 2007 года. Главные призы получали актеры Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Егор Корешков, Евгений Цыганов и другие. Как отмечают организаторы, кинофестиваль является "смотром лучших работ киноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию образа современного киногероя, вспомнить лучшие актерские имена и киноработы прошлых лет". Фестиваль посвящен Ивану Мозжухину (1889-1939) - одному из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, который после эмиграции в 1920 году снимался во Франции, Германии и США.