В Петербурге представят полную версию рок-оперы Артемьева "Преступление и наказание"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Мировая премьера полной композиторской версии рок-оперы Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание" проходит в Петербурге. Постановка приурочена к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, чей сюжет лег в основу музыкальной драмы.

"У меня чувство глубокого удовлетворения от того, что это случилось. То, что мировая премьера проходит в Петербурге - городе Федора Михайловича, - это великое счастье. 900 страниц партитуры, два тома. Постигая Достоевского все эти годы, все-таки я что-то новое обнаружил в себе, чем я могу не испортить великое произведение, но как-то по-своему интерпретировать", - рассказал перед премьерой на "Тинькофф-арене" композитор Эдуард Артемьев.

В Петербурге опера впервые ставится в полной версии: 3 часа 15 минут с антрактом, в постановке участвует 300 человек, из них только в оркестре - 130 музыкантов. Для сравнения, спектакль 2016 года в Московском театре мюзикла длился 2 часа 40 минут, а оркестр состоял всего из 15 человек. По утверждению Артемьева, тогда это потребовало серьезной переработки и сокращения музыкального материала, который еще в 2007 году был выпущен отдельным альбомом. Московская постановка была выдержана в рок-стилистике, нынешняя же полностью отражает авторский замысел сочетания множества стилей и жанров: это не только рок, но и джаз, электроника, русский фольклор, академический симфонический оркестр, оперное пение и городской романс.

Постановщик петербургской версии "Преступления и наказания", режиссер Мариинского театра Ольга Маликова рассказала, что приступила к работе в мае, при этом ей пришлось решать нетипичные профессиональные задачи - в первую очередь, из-за необычного сценического пространства: оно захватывает левый и правый амфитеатры "Тинькофф-арены". "Таким образом, мы создали пространство города, одновременно работаем в нескольких игровых зонах. Отсутствуют кулисы, задник. Нет декораций и практически нет реквизита. Все построено на актерской игре и концептуальном режиссерском решении. Плюс, конечно, музыка", - говорит Ольга Маликова.

Костяк исполнителей составили петербургские артисты из театра музыкальной комедии, театров "Рок-опера", "Мюзик-холл". Партию Родиона Раскольникова поет Ярослав Баярунас, Свидригайлова - Константин Китанин, Порфирия Петровича - Игорь Шумаев, старухи-процентщицы - Олег Калабаев. Соню Мармеладову играет московская актриса Дарья Скоблина. Задействованы сводный хор Михайловского театра и молодежный оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением испанского дирижёра Сесара Альвареса, с которым Артемьев сотрудничает много лет.

6 декабря "Преступление и наказание" представят также в Петербургской филармонии, однако, по словам композитора, это будет усеченный вариант. "Поэтому нынешняя постановка на "Тинькофф-арене" - единственная в своём роде: повторные показы пока не запланированы", - сказал Эдуард Артемьев.

О рок-опере

Идею оперы по Достоевскому подсказал Артемьеву еще в конце 1970-х годов его друг, режиссер Андрей Кончаловский. Он же написал либретто (при участии Марка Розовского), а в 2016 году поставил первую сценическую версию в Москве.

Тексты арий принадлежат перу поэта Юрия Ряшенцева - автора известных песен из культовых приключенческих фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Гардемарины, вперед!".