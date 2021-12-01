Мемориальный музей-квартира Николая Римского-Корсакова открыл фестиваль к своему юбилею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Мемориальный музей-квартира Николая Римского-Корсакова на Загородном проспекте открыл в среду фестиваль "Музею-50", посвященный полувековому юбилею деятельности отечественного музыкального искусства. Вся собранная здесь экспозиция состоит только из подлинных вещей композитора.

На открытии фестиваля прозвучали романсы и арии из опер Николая Римского-Корсакова и композиторов "Могучей кучки". Эти сочинения исполнили заслуженная артиста России Галина Сидоренко (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Владимир Казаков (баритон) и концертмейстер Анна Корзун.

"Здесь по-прежнему к каждому празднику, связанному с именем Николая Андреевича, пекут для гостей пироги и благодаря замечательным сотрудницам музея царит теплая, домашняя атмосфера. <...> И действительно, создается впечатление, что мы пришли в гости к Римскому-Корсакову", - сказала ТАСС директор Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

В такой атмосфере и будет проходить праздник в доме на Загородном, где в фестивальные дни организуются музыкальные вечера, состоится презентация коллекции раритетных писем Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Милия Балакирева, Цезаря Кюи, Игоря Стравинского. На 15 декабря назначены Первые музейные чтения, посвященные истории создания музея и его деятельности. Специальными гостями чтений станут потомки композитора, проживающие в Петербурге и Москве, а также коллеги из музеев Римского-Корсакова в Псковской и Ленинградской областях.

Как рассказала Наталья Метелица, правительственное решение об открытии музея Римского-Корсакова было принято еще в 1948 году. Рассматривалось несколько мест, в том числе Эрмитаж, Русский музей, Институт истории искусств. Однако самым подходящим адресом стала последняя квартира Николая Андреевича, где он написал многие свои оперы. Создание такой экспозиции стало возможным благодаря тому, что потомки композитора, пережив все ужасы блокады, сберегли реликвии, принадлежавшие их великому предку.

Ежегодно музей посещает двадцать тысяч гостей из многих городов и стран. Каждый сезон здесь проходит более ста концертов, где впервые заявляют о себе и многие талантливые дебютанты.