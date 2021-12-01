Гастроли "Золотой маски" в Петербурге открылись спектаклем "Иранская конференция"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" в среду открыл гастрольную программу в Санкт-Петербурге спектаклем-лауреатом прошлого года "Иранская конференция" режиссера Виктора Рыжакова (Театр Наций). После спектакля на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова прошло награждение специальными премиями "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", передает корреспондент ТАСС.

"У нас такой пиетет к Петербургу и такое уважение всегда к петербургской публике, и сама сцена большого драматического театра - мы сегодня все волновались. <...> Конечно, в каждом городе своя атмосфера, публика и важность диалога в Петербурге может быть в несколько крат больше, чем даже у нас дома", - рассказал режиссер спектакля Виктор Рыжаков.

Те, кто не смог попасть на спектакль первого числа, смогут увидеть "Иранскую конференцию" на сцене БДТ 2 декабря. 3 и 4 декабря фестиваль продолжится на площадке ТЮЗа имени Брянцева, здесь сыграют спектакль "Где мой дом? " Камы Гинкаса (Театр МТЮЗ). 4 и 5 декабря вниманию петербургской публики представят спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой (театр Наций), который будет идти на Каменноостровской сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. 5 декабря на сцене театра "Балтийский дом" покажут спектакль "Проблема" Алексея Бородина (Российский академический Молодежный театр), а завершит гастрольную программу "Золотой Маски" спектакль "Сын", режиссером которого выступил хорошо знакомый зрителям культурной столицы Юрий Бутусов (Российский академический Молодежный театр) - его будут играть 8 декабря на сцене Александринского театра.

После "Иранской конференции" на сцене БДТ прошло награждение специальными премиями "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Ее лауреатами стали народная артистка России Ирина Соколова (ТЮЗ им. А. А. Брянцева), народная артистка СССР Людмила Филатова (Мариинский театр), народная артистка Фаина Костина (Театр марионеток имени Е. С. Деммени), народный артист России и Украины Валерий Ивченко (БДТ им. Г. А. Товстоногова).

"Сегодня у нас замечательный день и очень важный. Потому что мы сегодня здесь, в Петербурге, вручаем премии за выдающийся вклад в достижения театрального искусства нашим трем великим актрисам, которые живут в Петербурге, которые отдают свое тепло, свои сердца публике, не только Петербурга, но и многих стран и городов", - отметила на церемонии награждения генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

О фестивале

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ. Первые проекты "Золотой маски" прошли в Северной столице в 2000 и 2001 годах. В 2003 году в честь 300-летия Санкт-Петербурга здесь была проведена полная конкурсная программа фестиваля.