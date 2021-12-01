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Oxxxymiron выпустил альбом "Красота и уродство"

В альбом вошли 22 композиции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил альбом "Красота и уродство", предыдущий альбом "Горгород" вышел в 2015 году.

"Oxxxymiron - "Красота и уродство" (альбом 2021). Ссылка в профиле", - написал исполнитель в среду в Instagram.

В альбом вошли 22 композиции, в том числе "Грязь", "Хоп-механика", "Агент", "Нон-фикшн", "Намешано" и другие.

Ранее в 2021 году исполнитель выпустил микстейп "miXXXtape III: Смутное время" (сборник песен, записанных с 2014 по 2021 год) и пять клипов.

Oxxxymiron родился в Ленинграде в 1985 году, жил в Германии, Великобритании, затем вернулся в Санкт-Петербург.

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