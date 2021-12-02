Манижа, Филипп Киркоров и Полина Гагарина претендуют на премию "Виктория"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" состоится в четверг в Государственном Кремлевском дворце. Среди номинантов этого года - Манижа, Филипп Киркоров и Полина Гагарина, сообщили в пресс-службе премии.

Организаторы премии получили рекордное количество заявок - около 700. "И среди более чем 400 наших академиков проголосовало тоже рекордное число. С каждым годом в нашу премию все больше верят, все больше ей доверяют", - отметил президент премии, медиаменеджер Юрий Костин.

Статуэтки получат лучшие в 13 номинациях, охватывающих направления поп-, рок-музыка, шансон и хип-хоп. Награда отмечает успехи поэтов и композиторов, видео, саундтрек и концерт года.

На звание "Певица года" претендуют Светлана Лобода, Манижа, Zivert, Мари Краймбрери, Наталья Гордиенко и Полина Гагарина. "Певцом года" может стать Jony, Дима Билан, Димаш Кудайбергенов (Кудайберген), Леонид Агутин или Филипп Киркоров.

В прошлом году церемония вручения премии прошла без зрителей из-за сложной эпидемической обстановки. В этом году организаторы объявили о формате "ковид-фри": гости вечера вместе с билетом должны будут предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, перенесенное недавно заболевание или отрицательный ПЦР-тест.

Премия "Виктория" учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным, она вручается ежегодно с 2016 года. Победители определяются по результатам закрытого голосования жюри - членов Академии российской музыки, в числе которых - народные артисты России, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, известные продюсеры.