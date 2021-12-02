Выставка из фотореликвий Римского-Корсакова откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Выставка "Хрупкое прошлое" из редких фотографий Николая Римского-Корсакова и его семьи открывается в четверг в его мемориальном музее-квартире в Петербурге на Загородном проспекте, 28. Это последний петербургский адрес композитора, где он прожил 15 лет и написал много опер.

Здесь собраны снимки в негативах на стекле и фотографии, дающие представление об атмосфере жизни и творчества классика русской оперы. Некоторые кадры ждали таких музейных смотрин более века.

"Мы действительно работали с очень хрупкими экспонатами - с негативами на стекле, которые даже в руки страшно брать, когда делаешь атрибуцию. Их еще в 1998 году подарила музею внучка композитора Татьяна Владимировна Римская-Корсакова. Три коробки негативов на стекле были приняты на государственное хранение, но долго ждали своего часа без должного изучения", - рассказала журналистам в ходе пресс-тура заведующая мемориальным музеем-квартирой Нина Костенко.

Были установлены авторы фотографий, уточнены даты. "Нам показалось очень важным собрать все снимки, которые вообще сделаны в этой квартире и во дворе дома и представить нашим посетителям. Получился 81 кадр. Они как светящиеся окна чужой жизни, которые приглашают войти в этот дом, чтобы еще лучше узнать эту уникальную историческую квартиру. Большая часть этих фотографий никогда не публиковалась и была нам неизвестна", - добавила она.

Фотографией увлекались сыновья композитора Андрей и Владимир, которых отец называл домашними фотографами. Снимки в большинстве случаев - не постановочные. Запечатлены жена, дети и внуки композитора, его друзья. коллеги и ученики, а также прислуга и домашний доктор, который очень сетовал на пристрастие Николая Андреевича к курению. Неоднократно запечатлен на снимках и любимец семьи пойнтер Рекс. К выставке подготовлен альбом-каталог, полностью представляющий коллекцию снимков, связанных с последним петербургские адресом композитора.

Выставка "Хрупкое прошлое" - одно из событий открывшегося здесь фестиваля "Музею - 50". Этот мемориальный адрес был открыт как музей в декабре 1971 года.