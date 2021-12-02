Умер калининградский фотограф Игорь Зарембо

ТАСС, 2 декабря. Умер известный калининградский фотограф Игорь Зарембо, который работал в фотослужбе информационного агентства ТАСС, а также сотрудничал с рядом других СМИ и организовывал выставки, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Умер Игорь Зарембо, талантливый калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным", - написал глава региона в своем Instagram.

Зарембо родился в Таллине в 1948 году, с 1961 года проживал в Калининграде. В 1990-е годы работал в горячих точках страны, сотрудничал с региональными изданиями в Калининградской области, работал в фотослужбах агентств ТАСС, РИА Новости, DPA и других.

Он является лауреатом российских и международных конкурсов и биеннале. Неоднократно организовывал персональные выставки в России, Литве и Германии. Фотохудожник, в частности, являлся автором фотопроекта "Современник в полный рост", "Лики города", посвященного 750-летию основания Калининграда, "Люди. Годы. Жизнь", приуроченной к 65-летию основания Калининградской области.