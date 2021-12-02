Актеры Молодежного театра на Фонтанке в последний раз сыграли легендарную "Касатку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке во главе с Семеном Спиваком в последний раз порадовал зрителей города спектаклем "Касатка", который шел с 1999 года. За это время спектакль стал не только одним из самых востребованных и любимых у петербургской публики, но и своеобразной визитной карточкой театра.

"Когда спектакль уходит - это как человек уходит. Но мы, может быть, его сделаем в другом составе, может быть <…>. Ведь врачи борются за пожилого человека. Я считаю, что спектакли рождаются маленькими детьми, а потом растут, растут, растут. И мы, как врачи, может быть, решим включить очень сильную восстанавливающую терапию с другими людьми. Поэтому у меня смешанные чувства", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС театральный режиссер и педагог, художественный руководитель театра Семен Спивак.

Спектакль ставили по одноименной пьесе Алексея Толстого, которую тот написал всего за три дня. В 1999 году артисты Молодежного театра на Фонтанке взялись за пьесу, и с тех пор актерский состав, задействованный в постановке, почти не поменялся. Более 20 лет эта лирическая комедия неизменно собирала полный зал. 1 декабря спектакль состоялся в последний, 395-й, раз.

"Я вообще не умею прощаться, все равно останется этот спектакль со мной. Просто есть у всего срок годности. Конечно, спектакль замечательный, его любит зритель, с одной стороны, мне грустно, с другой стороны - это такое количество лет, понимаете, редкая актриса играет спектакль столько лет подряд. И, конечно, то, что природа позволила, и то, что это была какая-то очень полноценная жизнь, и режиссер выстроил так спектакль, что это можно было играть на протяжении такого длительного количества времени - это просто большой подарок, большой подарок судьбы", - рассказала корреспонденту ТАСС исполнительница главной роли, заслуженная артистка России Наталья Суркова.