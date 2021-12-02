Пушкинский музей в декабре представит результаты консервации картины ван Гога

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина планирует в декабре подвести итоги проекта по изучению и консервации картины Винсента ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур", который начали летом 2021 года. Зрителям представят работу после консервации в 2022 году, сообщил в четверг журналистам заведующий отделом реставрации и консервации музея Игорь Бородин.

"Я думаю, что 20-21 декабря мы расскажем об основных итогах работы реставраторов. Главное путешествие [картины после консервации] будет на выставку братьев Морозовых в нашем музее, которая состоится в конце мая - начале июня следующего года. Поэтому зрители нашего музея увидят ее именно на этой выставке первый раз после долгой и кропотливой работы наших специалистов", - рассказал Бородин.

Проект по изучению и консервации картины начался в августе. Впервые за 130-летнюю историю работы ее изучают с использованием современных естественнонаучных методов: реставраторы ГМИИ вместе с партнерами музея проводят исследование материалов живописи методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии и электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом.

"Мы привлекли сотрудников исследовательской лаборатории Института реставрации. На протяжении 2,5 месяцев вместе с ними мы изучали красочный слой этой картины. Было важно и интересно понять и подтвердить информацию, которую мы почерпнули из каталогов - какими красками пользовался художник. <...> Было подтверждено, что в процессе работы над этой картиной он использовал краски, созданные на основе растительных красителей, которые со временем практически выгорают", - добавил Бородин.

По словам заведующего отделом, картина ранее реставрировалась дважды, и сейчас специалисты работают над тем, чтобы удалить следы реставраций, проступившие через 25 лет. Также предстоит укрепить аварийные участки работы. Со времени поступления в ГМИИ в 1948 году картина ни разу не покидала стены музея, и, вероятно, после консервации появится возможность предоставлять ее на другие выставки.

Полотно было написано ван Гогом в начале ноября 1888 года в окрестностях аббатства Монмажур во время сбора винограда. Это одна из немногих картин, проданных при жизни художника. В 1890 году она экспонировалась на выставке символистов в Брюсселе, где привлекла всеобщее внимание силой колорита и тревожным эмоциональным состоянием. Сразу после выставки бельгийская художница Анна Бош приобрела картину за 350 франков.