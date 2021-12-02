Организаторы премии главы Екатеринбургской митрополии назвали имена лауреатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия назвала имена лауреатов премии главы Екатеринбургской Митрополии в области культуры и искусства в 2021 году. Ими стали композитор и заслуженный деятель искусств России Леонид Гуревич, художник-график и заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Владимир Лузин, солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Любовь Бурлакова, кинорежиссер Зоя Киреева и поэт Евгений Бунтов.

Лауреатов объявил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло.

"От Союза композиторов Свердловской области лауреатом премии стал Гуревич Леонид Иосифович, <…> От свердловского регионального отделения Союза художников был представлен и утвержден лауреатом Лузин Владимир Михайлович. <…> Также Бурлакова Любовь Федоровна, <…> Киреева Зоя Всеволодовна, <…> Бунтов Евгений Владимирович. <…> Это те люди, которых мы будем чествовать, в том числе и в рамках дней святой великомученицы Екатерины", - сказал он.

Премия вручается пятый год, при определении лауреатов творческими союзами региона оценивается личный вклад кандидата в культуру России и Свердловской области, общественно значимая деятельность и успехи в воспитании подрастающих поколений мастеров отечественного искусства. Церемония вручения премии пройдет 7 декабря в центре "Царский" в рамках Екатерининских дней.

Екатерининские дни - череда культурно-просветительских и благотворительных мероприятий, посвященных Дню святой Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, который отмечается 7 декабря по новому стилю. Они начались 18 ноября и продолжатся до 18 декабря. Жителей и гостей города ждут также праздничное архиерейское богослужение, которое возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, серия культурно-просветительских, литературно-музыкальных вечеров, конкурс эссе "Мой город святой Екатерины", онлайн-уроки "екатеринбурговедения" и многое другое. Екатерининские дни проходят при поддержке Фонда святой Екатерины, Всемирного русского народного собора, Содружества "Кольцо святой Екатерины" и других общественных объединений.

Миняйло отметил, что на Екатерининских днях ожидаются сотни гостей. При этом организаторы планируют обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности ввиду пандемии. В частности, из-за ковида в этом году было принято решение отменить традиционный крестный ход после богослужения к месту, где была заложена первая церковь во имя святой Екатерины.