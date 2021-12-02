Центр истории камнерезного дела откроется в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского откроется в реконструированном доме-памятнике архитектуры XIX века в Екатеринбурге 8 декабря. Гости центра получат возможность увидеть самую масштабную картину современника и конкурента фирмы Карла Фаберже, знаменитого уральского камнереза, художника и предпринимателя Алексея Денисова-Уральского, а также под руководством мастеров создать собственные изделия из камня, сообщили в четверг в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

"Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывает <...> Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского, расположившийся по адресу: улица Пушкина, дом 5. Дом является памятником архитектуры XIX века и был построен в 1872 году. <…> Особняк был передан музею в 2018 году муниципалитетом города, реконструкция и приспособление здания к его новым задачам длились три года. <…> Центр истории камнерезного дела начнет свою работу с 8 декабря", - говорится в сообщении.

Гостей центра познакомят с творчеством Денисова-Уральского (1864-1926). В частности, в экспозицию войдет его самое масштабное произведение - полотно "Лесной пожар" 1910 года. "Картина площадью более 12 кв. м, в последний раз выставлявшаяся на юбилейной выставке 2014 года в ЕМИИ, займет центральное место в мемориальном зале мастера", - добавили в пресс-службе.

В центре можно будет познакомиться как с историей камнерезного дела на Урале, его минералогическим богатством, так и с особенностями обработки цветного камня - в специально оборудованном для занятий пространстве под руководством преподавателей-мастеров можно будет попробовать свои силы в создании изделия. "В ближайшем будущем предполагается организация постоянных занятий с детской аудиторией, направленных на получение первичных навыков и подготовку к поступлению в профессиональные учебные заведения", - рассказали в музее.

Отмечается, что создание центра шло при частно-государственном партнерстве Екатеринбургского музея изобразительных искусств с компанией "ФОРЭС" и некоммерческой организацией "Фонд поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых".