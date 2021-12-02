Международная книжная ярмарка "нон-фикшн" открылась в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международная ярмарка интеллектуальной литературы "нон-фикшн" (non/fictio№) открылась в Москве. Во время ярмарки около 100 российских и зарубежных писателей и издателей проведут встречи, презентации книг, автограф-сессии и другие мероприятия, сообщил ТАСС основатель ярмарки Василий Бычков.

"Международная ярмарка интеллектуальной литературы "нон-фикшн" в третий раз проходит в комплексе "Гостиный двор". Представлены 315 участников из 18 стран. Правда лично со стендами смогли доехать только восемь стран. Другие 10 стран будут подключаться онлайн. Например, специальный гость ярмарки Германия представит 30 писателей. Вообще будет около 100 писателей и издателей и российских, и зарубежных в течение этих пяти дней. Будут встречи, разговоры, презентации книг, выступления, автограф-сессии", - сказал он.

Как подчеркнул Бычков, на ярмарке представлены 13 тыс. книг. В частности - четыре топ-листа, которые представляют новинки среди книг для взрослых, книг для детей и подростков, комиксов. Также представлен топ-лист гостя ярмарки - Германии. "Там порядка 300 книг. Это новинки, это то, что, как говорят сами издатели, распродается неоднократными тиражами. Потому что это качественный выбор самих издателей, который также потом отсматривает наш экспертный совет. Это очень качественная выборка", - рассказал он.

Центром поддержки ярмарки являются малые независимые издательства, отметил собеседник ТАСС. "Крупные - они и так пробьются. А те, кто выпускает полторы книжки в год, но при том очень важные, они у нас располагаются в центре ярмарки. У них льготное участие. Более того, мы надеемся, что наша ярмарка станет для них бизнес-трамплином в большую жизнь", - заключил он.

Как подчеркнул заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юрий Пуля, ярмарка "нон-фикшн" является "точкой блаженства" для читающих людей в Москве. Однако раньше она имела один недостаток. "Есть несколько точек блаженства в Москве для читающих людей. Это ярмарка "нон-фикшн", это Московская международная книжная ярмарка, ставший уже традицией Книжный фестиваль на Красной площади. У ярмарки "нон-фикшн" были все достоинства и только один недостаток. Она слишком редко проводилась. Сейчас этот недостаток исправлен, ярмарка будет проводиться дважды в год. Спасибо за это организаторам", - заявил он на церемонии открытия ярмарки, которая состоялась 2 декабря в "Гостином дворе".

Долгих лет работы и развития пожелала ярмарке председатель экспертного совета ярмарки, главный редактор журнала "Новое литературное обозрение", издатель Ирина Прохорова. "Ярмарка "нон-фикшн" с самого момента основания была таким своеобразным камертоном, который задает определенный уровень для всего книгоиздательского процесса в России. Была и остается такой важной площадкой объединения российского общества. <…> "Нон-фикшн" - это навигация в мире хороших книг. И, надеюсь, что этот проект будет продолжаться очень долго", - отметила она.

О ярмарке "нон-фикшн"

Международная ярмарка интеллектуальной литературы "нон-фикшн" (non/fictio№23) открылась 2 декабря в Москве в комплексе "Гостиный Двор" и продлится до 6 декабря. Как сообщили ТАСС устроители, в non/fictio№23 примут участие 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Белоруссия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Литва, Казахстан, Китай, Норвегия, Пуэрто-Рико, Россия, США, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Международная ярмарка познавательной литературы проходила в ЦДХ ежегодно с 1999 года. С 2019 года ярмарка non/fictio№ проводится в Гостином дворе. За время существования площадки ее почетными гостями были Франция, Германия, Япония, Финляндия, другие страны.