В музее истории религии Санкт-Петербурга открылись экспозиции для слепых и слабовидящих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл тифломаршрут и экспозиции тактильного доступа для слепых и слабовидящих посетителей. Об этом в четверг сообщила ТАСС координатор проекта Юлия Вдовиченко.

"Наша цель - сделать музей открытым для всех посетителей. Мы начали работать примерно два года назад над тем, чтобы сделать наш музей доступным для индивидуальных посетителей с нарушениями зрения, потому что групповые экскурсии уже проводились. <...> В музее были отобраны экспонаты, которые наиболее ярко презентуют развитие религиозных культур. К некоторым из них были подготовлены тактильные копии, готовили их реставраторы музея из подлинных материалов, а к некоторым экспонатам были изготовлены рельефно-графические изображения, которые были собраны в альбом", - рассказала она.

По ее словам, для посетителей изготовлен маршрут, который включил три обширные экспозиции музея - "Архаические и традиционные верования", "Религии Древнего мира" и "Раннее христианство". Для них была разработана аудиоэкскурсия с тифлокомментариями. То есть, человек осматривая тактильные экспонаты и рельефно-графические изображения будет одновременно прослушивать аудиоэкскурсию. Прохождение маршрута у посетителей займет около часа.