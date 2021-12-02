Более 40 тыс. человек посетили мультимедийную выставку об Александре Невском на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Мультимедийная экспозиция "Александр Невский. Судьба России" в парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге собрала более 40 тыс. зрителей за полгода. Об этом сообщается в четверг на сайте екатеринбургской епархии.

Ранее ТАСС сообщал об открытии мультимедийного выставочного пространства. Режиссер Никита Михалков отмечал на открытии в июне важность представленного на выставке материала, необходимость представления проекта детям и их родителям.

"Мультимедийная экспозиция "Александр Невский. Судьба России", созданная на базе технологий полного погружения и экспонирующаяся в мультимедийном парке "Россия - моя история", стала одной из самых популярных и посещаемых в Екатеринбурге. За полгода экспозицию посетили более 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Масштабную экспозицию развернули на площади 800 кв. м, каждый из нескольких залов раскрывает роль Александра Невского в русской истории, с использованием в том числе иммерсивных и игровых технологий погружения, интерактивных решений. Центральное место занимает площадка, посвященная Ледовому побоищу, в создании которой принимала участие студия Territory, работавшая на съемках картины "Манк" Дэвида Финчера ("Оскар-2021" в номинации "Лучшая операторская работа"). Для создания выставки привлекли итальянскую компанию lllogic, а также еще 25 экспертов: историков, художников, колористов стран Европы, включая Россию.

Выставку "Александр Невский. Судьба России" создали по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины - Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. Проект завершает работу 31 декабря.