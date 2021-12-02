Пейзаж Констебла с изображением Солсберийского собора выставили на аукцион за $2,7-4 млн

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Картина британского художника Джона Констебла (1776-1837) "Вид на Солсберийский собор из епископского сада" уйдет с молотка в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в четверг в аукционном доме Christie’s, который проведет 7 декабря торги в рамках Недели классического искусства.

Созданный в 1823 году пейзаж художника-романтика станет топ-лотом вечерних торгов "Искусство старых мастеров". Оценка полотна, которое впервые выставляется на продажу, составляет £2-3 млн ($2,7-4 млн). Речь идет о выполненном маслом эскизе к одноименной картине, которая находится в собрании Художественной галереи Библиотеки Хантингтона в Сан-Марино в Калифорнии. Предлагаемая на аукцион работа хранилась в собрании семьи художника вплоть до конца XIX века, после чего была в частной коллекции. На сегодняшний день это последняя из версий знаменитого пейзажа, находящаяся в частной коллекции.

Как сообщили в Christie's, помимо его родного графства Саффолк, чаще других областей Англии Констебл изображал центр солсберийской епархии, город Солсбери. В общей сложности до наших дней дошло порядка 300 работ, что намного больше числа произведений, выполненных в Брайтоне или Хэмпстеде (сегодня это Северный Лондон). С Солсбери Констебла связывали близкие отношения с его главным покровителем, епископом Фишером, и тесная дружба с племянником епископа, архидиаконом Джоном Фишером (1788-1832), который исполнял обязанности капеллана своего дяди.

Всего епископ заказал несколько картин с видом на собор с территории собственных земель. Первая картина была написана в Королевской академии художеств в 1823 году. Сегодня она находится в собрании лондонского Музея Виктории и Альберта, а ее эскиз - в Национальной галерее Канады в Оттаве. Второй вариант пейзажа, заказанный епископом в качестве свадебного подарка для своей дочери, в итоге оказался США, а выставляемый на продажу лот является эскизом именно к этой работе. Два года спустя епископ заказал Констеблу очередной вариант, законченная версия которого хранится в нью-йоркской Коллекции Фрика, а эскиз - в Метрополитен-музее.