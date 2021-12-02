Названы самые популярные актеры 2021 года по версии IMDb

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе IMDb опубликовала список самых популярных актеров и актрис в 2021 году. Рейтинг составлен на основе количества просмотров профилей артистов на портале.

Рейтинг IMDb возглавила Элизабет Олсен, интерес к которой вырос с выходом сериала "ВандаВижен" в начале года, отмечает портал. На втором месте идет звезда сериала "Бриджертоны" (2020 - наст. время) Реге-Жан Пейдж, замыкает тройку лидеров Флоренс Пью, с которой в 2021 году вышел фильм Marvel "Черная вдова". Актриса исполнила роль шпионки Елены Беловой.

Четвертую строчку занимает кубинская актриса Ана де Армас ("Не время умирать", 2021), следом за ней идут исполнительница одной из главных ролей в сериале "Рассказ служанки" (2017 - наст. время) Ивонн Страховски, актрисы Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", 2020), Александра Даддарио ("Почему женщины убивают", 2019 - наст. время), Джоди Комер ("Убивая Еву", 2018 - наст. время) и британский актер Бен Барнс ("Тень и кость", 2021). Замыкает топ-10 Лили Джеймс ("Ребекка", 2020).