В Мордовии впервые пройдет посвященный скульптору Степану Эрьзя международный фестиваль

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль, посвященный мордовскому скульптору Степану Эрьзя, впервые пройдет в Мордовии в 2022 году. Об этом в четверг сообщила заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Марина Жулина во время выступления на финальных мероприятиях X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Ульяновске.

"Новая разработка - Эрьзя-фест. Эрьзя - наш бренд, в нашей республике находится крупнейшая коллекция его работ. И Эрьзя - скульптор мира, он жил в Аргентине, во Франции. Мы говорили о проведении международного фестиваля, на следующий год мы будем делать событие международного уровня", - сказала Жулина.

Она также рассказала, что в Саранске в год 145-летия со дня рождения скульптора открылась выставка "Степан Эрьзя", на которой экспонируются работы мастера из собрания "Государственного Русского музея". "Впервые за всю историю из запасников "Государственного Русского музея" 27 скульптур Эрьзя приехали в республику, и впервые две коллекции соединились", - рассказала Жулина.

По ее словам, в следующем году в Мордовии пройдет еще несколько крупных мероприятий, например, финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийский сельский сабантуй, традиционно состоится фестиваль драматических театров "Соотечественники", фестивали "Кургоня" и "Пятнистый фест", гонки на собачьих упряжках. Власти также планируют провести в декабре фестиваль этнических Дедов Морозов.

Степан Дмитриевич Нефедов (Эрьзя) родился в 1876 году в эрзянском селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина. Псевдоним художник взял в честь этнической группы эрьзя, входящей в состав мордовских народов. Эрьзя работал в стиле "модерн", пережил гражданскую войну, эмигрировал в Аргентину, а в 1951 году вернулся с разрешения советского руководства, привезя с собой огромную коллекцию своих работ - скульптуры из дерева, гипса, бронзы, мрамора. Выдающийся скульптор XX века жил и работал в Италии, Франции, Азербайджане, Грузии, Аргентине и всегда находился в центре событий, умер он в Москве в 1959 году, похоронен в Саранске.

Премия Russian Event Awards

Программа финальных мероприятий Х Национальной премии Russian Event Awards проходит в течение трех дней - по 3 декабря. В первый день, 1 декабря, состоялся Всероссийский форум "Россия событийная", который проводится с 2016 года для организаторов туристических событий в регионах России. В четверг в Ульяновской областной научной библиотеке имени В. И. Ленина финалисты премии участники защищают свои проекты перед экспертным советом. Его возглавляет директор Международной туристической выставки "Интурмаркет", член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Ольга Хоточкина.

В пятницу во Дворце культуры "Губернаторский" состоится торжественная церемония награждения Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Всего в финал премии вышло 249 проектов из 49 регионов России. В их числе более десяти от Ульяновской области.