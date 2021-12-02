Премию "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу получил Андрей Найденов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лауреатом премии "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2021 года стал оператор картины "Дорогие товарищи!" Андрей Найденов. Награждение состоялось в четверг в кинотеатре "Художественный" в Москве.

"Этот приз я разделяю с огромной командой операторов, с которыми мы вместе делали эту картину. Множество талантливых операторов мне помогало. Они вложились так же, как и я, всей душой. Я хочу их всех поблагодарить", - сказал Найденов, получая приз.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград.

Кроме того, премию "За вклад в операторское искусство" имени Сергея Урусевского получил заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович, известный своими работами в фильмах "Покаяние" (1984), "Крейцерова соната" (1987), "Приходи на меня посмотреть…" (2000) и многих других. Приз "Операторское признание" вручили Арману Яхину, основателю и руководителю российской студии визуальных эффектов Main Road Post ("Спутник", "Вторжение", "Притяжение").

В жюри премии вошли режиссер Оксана Карас, кинооператоры Александр Тананов и Семен Яковлев, киновед Евгения Тирдатова, художник-постановщик Аддис Гаджиев, колорист Тимофей Голобородько. Председатель жюри - кинооператор Юрий Любшин.

"Это очень сложная работа - быть в жюри "Белого квадрата". Хотя это мой не первый опыт такого судейства - на самой субъективной территории, которую только можно придумать - кинематографического искусства. У всех мастеров авторский почерк и яркая индивидуальность. Было очень сложно выбирать", - сказала ТАСС Оксана Карас. По ее словам, у российской операторской школы есть преемственность: один оператор другого лучше, все в блестящей форме, все очень интересные.

Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Минкультуры РФ, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и Кинокомпании "Альянс" при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Церемония награждения прошла при поддержке Москино.