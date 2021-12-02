Семья Гуччи оскорблена тем, как владельцы модного дома изображены в фильме Ридли Скотта

РИМ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Члены семьи Гуччи, потомки владельцев знаменитой марки модной одежды, глубоко задеты тем, как они изображены в новом фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи" (House of Gucci) с Леди Гагой в роли бывшей жены Маурицио Гуччи, который был убит по ее заказу в 1995 году. Создатели картины обвиняются в клевете и неправдивости повествования в заявлении для прессы, которое в четверг передала корреспонденту ТАСС одна из представительниц семьи - Патриция Гуччи.

В беседе с корреспондентом ТАСС она сообщила, что 10 наследников и потомков Гуччио Гуччи, основателя знаменитой марки, советуются с адвокатами и не исключают, что будет подан соответствующий иск. "Это 70 лет истории нашей семьи, да, компания больше нам не принадлежит, но история остается нашей", - сказала собеседница агентства.

"Семья Гуччи констатирует, что, несмотря на то, что фильм обещает "настоящую историю" семьи, он очень далек от правды. Создатели фильма не обращались к нам и не консультировались, изобразив Альдо Гуччи (сын Гуччио), на протяжении 30 лет возглавлявшего компанию, и остальных членов семьи как невежественных грубиянов, наделив поведением, которым они никогда не отличались. Это настоящее оскорбление и с человеческой точки зрения, и с точки зрения уважения марки", - говорится в заявлении семьи Гуччи.

"Еще более постыдно и недопустимо, что в этой истории, которая балансирует на грани парадоксальной, появляется оправдательный мотив для поступков женщины, приговоренной во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи. Она изображается жертвой, пытавшейся выжить в компании, где преобладали и командовали мужчины", - продолжают Гуччи, которые утверждают, что и этот аспект совершенно не отражает истинного положения дел, поскольку именно в тот период (1980-х годов) в компании руководящие посты занимали женщины.

"Члены семьи Гуччи оставляют за собой право прибегнуть к любой инициативе, чтобы защитить доброе имя и память о своих близких", - заключили они в заявлении.

Плохие отзывы

От себя Патриция отметила, что фильм сам по себе "плохой". Солидарны в этой оценке и многие международные критики, которые уже успели посмотреть картину, вышедшую на экраны в США в конце ноября. Ленту не спас даже звездный состав актеров, в который, помимо Леди Гаги, во второй раз снявшейся в кино после дебютной картины "Звезда родилась" (A Star Is Born, 2018), вошли Аль Пачино, Адам Драйвер, Джереми Айронс и другие звезды.

В России фильм вышел в кинотеатрах 2 декабря, а в Италии надо подождать середины месяца, чтобы ознакомиться с последней работой Скотта, прославившегося лентами "Чужой" (Alien, 1979) и "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1981). Американский режиссер не в первый раз обращается к известной детективной истории, произошедшей в Италии. Один из его последних фильмов был посвящен похищению в 1973 году в итальянской столице внука и наследника нефтяного магната Жана Пола Гетти.

Съемки "Дома Гуччи" проходили в Риме весной этого года. Идея этой картины родилась еще в 2006 году, когда на главные роли планировалось пригласить Леонардо Ди Каприо и Анджелину Джоли. Скотт при этом не собирался сам выступать в качестве режиссера и привлек к съемкам свою дочь Джордан, которая собиралась приглашать Пенелопу Крус. Однако после ряда неудач и смены команды за постановку взялся сам Скотт.

В центре повествования - Патриция Реджани, которая вошла в семью Гуччи, выйдя замуж за Маурицио Гуччи. Именно она выступила заказчицей убийства бывшего мужа и просидела в тюрьме за это преступление почти 20 лет. Недавно она была досрочно выпущена на свободу за примерное поведение. Гуччи продали свой бизнес, и ныне ни один из представителей семьи не участвует в работе компании, которая продолжает выпускать одежду и другие товары под этой маркой. Во Флоренции, родном городе Гуччио, существует фонд Гуччи, который несколько лет назад открыл музей модного дома.