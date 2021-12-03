Сроки завершения строительства художественного музея на Алтае перенесли на 2022 год

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Срок завершения строительных работ на площадке Государственного художественного музея Алтайского края перенесены на 2022 года, строительная готовность на объекте превышает 50%. Общая предварительная стоимость работ превысит 1,7 млрд рублей, сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ региона Игорь Спивак.

Реконструкция здания музея, который позиционируется как самая масштабная площадка такого формата в Сибири, была начата в 2012 году. Позднее выяснилось, что из-за состояния объекта его необходимо перестраивать. Стройка должна была закончиться во второй половине 2015 года. Одна из основных причин ее задержки - расторжение контракта с подрядчиком, признанным банкротом. Губернатор региона Виктор Томенко ранее заявлял, что сроки завершения стройки перенесены на конец 2021 года, однако строительные работы завершены только наполовину.

"Строительная готовность объекта ориентировочно составляет 57%. В соответствии с государственным контрактом, срок завершения строительных работ на объекте - декабрь 2022 года. В 2023 году планируется выполнить внутренние интерьеры и установить музейное оборудование. На текущий момент в реализацию проекта вложено 743,4 млн рублей. Предварительная итоговая стоимость объекта - 1 711,0 млн рублей (без учета удорожания стоимости строительных материалов и ресурсов)", - сказал Спивак.

По данным собеседника агентства, сложившаяся в 2021 году ситуация с увеличением стоимости строительных ресурсов также отразилась и на стройке музея. В настоящее время выполняются необходимые мероприятия по изменению стоимости заключенных контрактов. Окончательная стоимость удорожания определится после получения положительного заключения госэкспертизы.

"Для завершения работ на объекте госзаказчиком заключены контракты с ООО "Селф". Работы ведутся в рамках краевой адресной инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета. В 2021 году на эти цели предусмотрено 387,3 млн рублей. В 2022 году планируется выполнение работ по устройству цоколя и крылец из гранита, усиление фасада, усиление перекрытий для размещения экспозиций, монтаж технологического оборудования и ряд других работ. На эти цели в 2022 году запланировано 407 млн рублей", - подчеркнул Спивак.

Он отметил, что в текущем году удалось смонтировать вентиляционное оборудование, обустроить сети электроснабжения, провести работы по благоустройству.

О музее

Государственный художественный музей Алтайского края был открыт в Барнауле 6 февраля 1959 года. Основу первой экспозиции музея составили работы из уникальной коллекции известного ученого-изобретателя, начальника Колывано-Воскресенских заводов на Алтае Петра Фролова. В настоящее время в фондах музея хранится более 13 тыс. памятников искусства России, Сибири и Алтая XVI-XX веков. В фондах музея есть картины Тропинина, Саврасова, Айвазовского, Шишкина, Петрова-Водкина и других художников.

В отделке нового здания музея планируется использовать колыванский камень. Общая площадь здания после завершения работ должна увеличиться в 3 раза - до 6 тыс. кв. метров, из которых 1,5 тыс. кв. метров займут выставочные залы и 1 тыс. кв. метров - фондохранилище.