"Анимаккорд" покажет спецсерию мультсериала "Маша и Медведь" в честь 100 млрд просмотров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Студия "Анимаккорд" представит специальную серию мультсериала "Маша и Медведь". Новый короткий эпизод создан в честь 100 млрд просмотров на платформе YouTube, сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

"Команда студии "Анимаккорд" в знак благодарности своей аудитории по всему миру за лояльность и достижение отметки в 100 млрд просмотров создала новый короткий эпизод "Маши и Медведя", посвященный глобальному признанию российских анимационных героев", - сказали в пресс-службе.

Релиз короткого эпизода носит название "100 миллиардов "вокруг света" и обратно!", он выйдет в официальном канале проекта на YouTube.

Кроме того, как рассказал собеседник агентства, иностранный канал мультсериала на арабском языке стал обладателем бриллиантовой "кнопки" YouTube. Этот канал принес проекту шестую бриллиантовую кнопку в дополнение к русскому, английскому, украинскому, испанскому и португальскому каналам.

Также YouTube-канал "Маши и Медведя" на английском языке превысил отметку в 30 млн подписчиков.