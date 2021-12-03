Сериал "Как я стал русским" покажут в Южной Корее

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Yoon & Company приобрела права на дистрибуцию сериала "Как я стал русским" в своей стране. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роскино.

Сделка состоялась в Дубае на индустриальной выставке Dubai International Content Market в рамках объединенного стенда российского контента Russian Content Worldwide, организованного Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы.

"Компания Yoon & Company приобрела у Art Pictures Distribution права на дистрибуцию сериала "Как я стал русским" на территории Республики Кореи", - сказали в компании.

Каталогом проектов Art Pictures Distribution также заинтересовались представители Турции, ОАЭ, Иордании, Саудовской Аравии, Марокко, Индии и других стран, отметили в Роскино.

Премьера комедийного сериала "Как я стал русским" состоялась в 2015 году. В центре сюжета - американский журналист Алекс Уилсон, который написал провокационную статью о конгрессмене, после чего вынужден на время уехать из США. Его отправляют в долгосрочную командировку в Россию, к которой он относится предвзято, с опаской. Приехав в Москву, Алекс пытается изучить российскую действительность и постичь загадочную русскую душу. В 2019 году вышел полнометражный фильм, снятый по сериалу.