ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. "Ленфильм" планирует выйти на безубыточность в 2022 году, сообщил ТАСС гендиректор киностудии Федор Щербаков в кулуарах форума "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020". При этом в 2021 году компания ожидает планового убытка.

"По этому году планируется убыток. Потому что мы запустили программу обновления и за этот год закрывали рекордные убытки, которые были за предыдущие годы. Накопленный убыток по этому году у нас еще планируется, последующие годы мы выходим на безубыточность, - сказал Щербаков. - Я думаю, что уже в следующем году какая-то минимальная прибыль будет, в дальнейшем мы рассчитываем быть прибыльной киностудией. Думаю, для этого есть все основания".

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года бывший врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко уточняла, что основной долг перед банком составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, среди других долгов киностудии назывались задолженность по налогам, перед Госфильмофондом, по коммунальным платежам.

В октябре 2020 года сообщалось, что киностудия получила от Министерства культуры 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту банка ВТБ.

В октябре председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук сообщал, что задолженность студии погашена.