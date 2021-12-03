Более тысячи человек посетили фестиваль Moskino films festival на выставке "Экспо-2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фестиваль Moskino films festival, который проходил с 29 ноября по 2 декабря на международной выставке "Экспо - 2020" в Дубае, посетило более 1 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети "Москино".

Ранее сообщалось, что показы проходили в одном из самых больших кинотеатральных комплексов Ближнего Востока Vox Cinema Mall Of The Emirates. Картины представила делегация российских кинематографистов, которую возглавила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Завершился наш фестиваль в Дубае. Его посетило более 1 тыс. человек, безусловно, все показы проходили с ограничениями по числу зрителей, это связано с пандемией. Всего было семь показов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что самым популярным фильмом на фестивале стал "Призрак" (режиссер Александр Войтинский). Также зрители увидели следующие картины: "Т-34" (режиссер Алексей Сидоров), "Салют-7" (режиссер Клим Шипенко), "Ледокол" (режиссер Николай Хомерики), "Поддубный" (режиссер Глеб Орлов), "Легенда №17" (режиссер Николай Лебедев), "Битва за Севастополь" (режиссер Сергей Мокрицкий).

"Фестиваль "Московское кино" в Дубае стал ярким и оригинальным культурным событием в рамках программы "Экспо 2020". Он привлек к себе пристальное внимание и участников, и посетителей форума. Абсолютно все кинопоказы прошли с огромным успехом и вызвали большой резонанс", - приводятся в сообщении слова Натальи Мокрицей.

Она добавила, что гости фестиваля обратились с просьбой рассмотреть возможность проведения фестиваля ежегодно в Дубае. А также расширить и включить в программу авторское и анимационное кино.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность" и "Москино Музеон". В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.