Четыре российских сериала отобраны в программу Берлинского веб-фестиваля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фестиваль веб-сериалов Webfest Berlin пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря, в основную конкурсную программу вошли 27 веб-сериалов из России, Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, других стран. Об этом говорится в сообщении организаторов смотра, поступившем в ТАСС.

"В программе представлены российские проекты - сериал "Струны" с Артемом Ткаченко в главной роли, "Секреты семейной жизни", получивший спецприз на последнем фестивале Realist, комедийный сериал "Полицейский с YouТюба" и антиутопия "Кибердеревня", - отмечено в сообщении.

Webfest Berlin - один из первых в мире веб-фестивалей, и в том числе благодаря ему формат веб-сериала занял свою нишу в мировой киноиндустрии. "В этом году было получено около 2 тыс. заявок на участие из более чем 60 стран, - отметил продюсер фестиваля Антон Калинкин. - Это на 40% больше, чем в предыдущем. И мы очень рады, что, несмотря на пандемию, веб-контент продолжает развиваться и интерес к фестивалю увеличивается".

Среди проектов конкурсной программы - второй сезон победителя Чемпионата веб-сериалов 2016 года швейцарского сериала Arthur, испанская криминальная комедия The Bad Life, казахстанский вымышленный влог про выживание в апокалипсис Zombety, австралийская драма про брата, пропавшего в таинственном рехабе Dead Centre, поэтический хоррор Tales from Black Manor, канадский сборник классических страшилок Creepy Bits.

В разделе нон-фикшн представлен оригинальный взгляд на Бейрут глазами местных художников видеоарта в сериале I Am Beirut, а также документальные фильмы из Бразилии и Канады. Программа доступна на официальном сайте фестиваля.

В международное жюри вошли немецкий актер Ханнес Хельман, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов, вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик и Мередит Беркхолдер, основатель Webfest Berlin. Итоги подведут 15 декабря и выберут лучших в следующих номинациях: "Лучший пилот", "Лучший Sci-Fi", "Лучший документальный веб-сериал", "Лучшая драма", "Лучшая комедия" и др.

Фестиваль проходит в Берлине с 2015 года. Смотр является одной из главных профессиональных площадок для представления современных трендов в индустрии и новейших технологий создания сериалов. В прошлом году лицензию на проведение смотра приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением веб-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest.