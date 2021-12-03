Кехман намерен предложить МХТ им. Чехова вместе отметить 125-летие театра

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Владимир Кехман рассчитывает провести празднование 125-летия театра в 2023 году совместно с МХТ им. Чехова и намерен обсудить этот вопрос с худруком МХТ Константином Хабенским. Об этом Кехман сообщил в пятницу ТАСС.

"Я хотел бы вместе праздновать 125-летие. На эту тему будем встречаться с Константином Хабенским. Мы уже договорились с ним увидеться. И я очень надеюсь, что он как творческий лидер МХТ сделает нам какое-то очень интересное предложение", - сказал гендиректор.

Он также выразил надежду, что в день празднования этой даты на сцену может выйти Татьяна Доронина. "Татьяна Васильевна, может быть, выйдет в этот юбилей на сцену и прочитает Есенина в конце концов или что-то другое. Мы сможем вместе сделать праздник и здесь, и в Камергерском. Мне кажется, это будет очень-очень правильно. Я очень надеюсь, что мы это сделаем вместе с МХТ", - добавил собеседник агентства.

Комментируя слухи о возможном объединении МХАТа им. Горького с МХТ им. Чехова, он отметил, что "сливать два театра не придется", добавив, что Доронину между тем это обрадовало бы.

"Мне кажется, Татьяну Васильевну это сильно обрадовало бы. Но вопрос - кто тот творческий лидер, который может объединить две труппы? У меня есть предположение, но нет основания на сегодняшний день говорить об этом. Предположение у меня есть, но надо подождать", - считает Кехман.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего была назначена президентом театра. Генеральным директором с 27 октября 2021 года является Владимир Кехман. Художественного руководителя у МХАТа им. М. Горького на данный момент нет, 1 ноября Эдуард Бояков, который занимал эту должность, сообщил, что покидает театр.