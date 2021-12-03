Oxxxymiron даст первые за пять лет концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) в марте 2022 года даст первые за пять лет концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе концертного агентства Pop Farm.

"Oxxxymiron даст первые за пять лет концерты в Москве и Санкт-Петербурге", - сообщили организаторы. В Петербурге он выступит 4 и 5 марта в клубе A2 Green Concert, в Москве - 11 и 12 марта в Adrenaline Stadium.

Приоритетную возможность купить билеты получат подписчики сервиса "Яндекс Плюс", партнера шоу.

Первого декабря рэпер представил первый за шесть лет альбом "Красота и уродство", в который вошли 22 композиции.

Настоящее имя музыканта - Мирон Федоров. Он родился в Ленинграде в 1985 году, жил в Германии, Великобритании, затем вернулся в Санкт-Петербург.