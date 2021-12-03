"Портрет знатного мужчины" кисти Эль Греко выставили на торги

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Одна из последних выдающихся работ испанского художника Эль Греко (1541-1614), остающихся в частной коллекции, уйдет с молотка в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в аукционном доме Christie’s, который 7 декабря проведет аукцион "Искусство старых мастеров" в рамках недели классического искусства.

Речь идет о произведении художника под названием "Портрет знатного мужчины", созданном в 1570 году. Его оценочная стоимость составляет £800 тыс.-1,2 млн ($1,06-1,6 млн).

Этот портрет возглавит подборку из трех работ, происходящих из собрания венских коллекционеров Юлиуса Пристера (1870-1954) и его жены Камиллы Пристер (1885-1962). В период с 1938 по 1944 годы все принадлежавшие им произведения искусства были похищены нацистами.

Две другие работы из этой же коллекции - "Интерьер Старой церкви в Амстердаме с занавесом-обманкой" нидерландского художника Эммануэля де Витта (1617-1692) и "Поясной портрет мужчины (предположительно император Фердинанд I) в отороченной мехом мантии" кисти неизвестного нидерландского живописца с условным именем Мастер из Франкфурта (1460-1533). Первая работа оценена в £500-800 тыс. ($664 тыс.-1,06 млн), вторая - в £40-60 тыс. ($53-80 тыс.).

О коллекции Пристеров

После аннексии Австрии нацистской Германией 12 марта 1938 года Пристеры покинули Вену, потеряв свой дом и все свое имущество, включая произведения искусства. В марте 1938 года они бежали в Париж, а затем в Мехико, куда они прибыли в конце августа 1940 года. Из-за границы Юлиус Пристер пытался организовать доставку работ в Париж, но планы оказались тщетными.

В ноябре 1938 года нацисты конфисковали пять картин, а в мае 1939 года - еще девять. Все они были распределены по музеям. Остальная часть коллекции и предметы интерьера были конфискованы в феврале 1944 года.

Лондонская комиссия по работе с похищенными на территории Европы произведениями искусства, представляющая интересы наследников Пристеров, нашла "Портрет знатного мужчины" Эль Греко в 2010 году. После соответствующего обращения картина в оригинальной раме была возвращена наследникам законных владельцев в 2015 году. Благодаря деятельности той же комиссии в 2019 году была возвращена и работа де Витта.

Картина Мастера из Франкфурта попала в поле зрения комиссии, когда была выставлена на торги в 2006 году. После чего дело было урегулировано в мирном порядке и работу вернули наследникам Пристеров.