"Ленфильм" планирует в будущем предлагать свои сериалы платформе Netflix

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" планирует предлагать свои кинопроекты стриминговой платформе Netflix после запуска собственного кинопроизводства. Об этом генеральный директор киностудии Федор Щербаков сообщил в пятницу ТАСС в рамках Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО - 2020".

"Сериалы - мы со многими платформами разговариваем - со Start, с "Кинопоиском", с More.tv. С Netflix пока мы не разговариваем - это следующий этап. Для того, чтобы разговаривать с Netflix, нам надо запустить собственное производство и подтвердить возможность. Но, конечно, будем разговаривать", - сказал Щербаков. Он отметил, что Netflix - прекрасная платформа, "это, наверное, определенный успех, но не самоцель". "В России мощные платформы, которые с точки зрения коммерческого успеха не меньше", - добавил он.

Глава киностудии напомнил, что "Ленфильм" в этом году запускает в производство четыре своих картины, в числе которых "Блокадный футбол" по книге Алексея Дунаевского и "Последний пароход" про поморов (рабочие названия). "Сейчас мы на питчинги выставляем один триллер и несколько сериалов - также производства "Ленфильма". Они на разные темы", - добавил он. План киностудии, по его словам, - "до 10 картин в год сделать нашу линейку, чтобы мы могли постоянно работать, это именно производство "Ленфильма", - добавил он в беседе с ТАСС.

Щербаков отметил, что Netflix уже использует производственную базу петербургской киностудии. "Периодически разные сериалы, которые снимают российские продюсеры по заказу Netflix, снимаются в том числе и на "Ленфильме". Недавно все наши павильоны, вся техника и все, что только возможно, было занято как раз под сериалы Netflix", - сказал он, уточнив, что речь идет о еще не вышедших сериалах.

Фильм об "ореховой лихорадке"

Рассказывая о планах киностудии, Щербаков особое внимание уделил фильму о мировом повышении цен на орехи, съемки которого будут проходить в Абхазии.

"Есть фильм довольно забавный, называется "Последняя цена", снимать будем в Абхазии. Такой сценарий любопытный: это про то, как выросли цены на орехи в мире, и в Абхазии начинается "ореховая лихорадка". Это некий референс к Кустурице: происходят какие-то события, а потом за этим ничего не оказывается, но вся страна начинает бурлить, жить и так далее. Там будет и криминальная составляющая, и комедийная составляющая", - сказал Щербаков.

Выступая на сессии "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий" в рамках форума "Форум России: определяя будущее", глава киностудии отметил, что "Ленфильм" планирует запустить создание фильма в течение месяца, его будет снимать абхазский режиссер.

Также, выступая на сессии, Щербаков отметил, что "Россия, наверное, как и весь мир, переживает сейчас кинобум". По его мнению, в мире возрастает конкуренция за креативные кинопроекты. "Сегодня эта конкуренция, которая раньше была только между несколькими странами, становится глобальной. По всему миру начинают работать кинокомиссии, страны буквально дерутся за кинематографистов и предоставляют им все большие и большие льготы, возможности, кинорибейты и стараются максимально облегчить возможность снимать", - сказал он. Он отметил, что Россия в последние годы начала предоставлять кинематографистам возможности для съемок, в том числе в Петербурге и Москве, на выгодных и интересных условиях, "и моментально к нам потянулись". По его мнению, роль креативных индустрий в экономике будет только возрастать.