Кунсткамера в Петербурге в 2022 году примет Всемирный конгресс антропологов и этнологов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирный конгресс антропологов и этнологов пройдет в мае 2022 года в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Кунсткамеры Андрей Головнев, конгресс планируется в очном или гибридном формате.

"Идет подготовка Всемирного конгресса антропологов и этнологов, который в современной России пройдет впервые. Я очень надеюсь, что он пройдет, по меньшей мере, в гибридном формате, то есть он состоится на земле Санкт-Петербурга в мае. Это будет действительно съезд мирового сообщества антропологов и этнологов. Мы сейчас готовимся, осваиваем новые технологии", - сказал Головнев.

Международный союз антропологических и этнологических наук (IUAES) - крупнейший мировой форум антропологов и этнологов, в который входят представители более пятидесяти стран. Конгресс - событие ежегодное, но "кочующее". На территории России (СССР) конгресс в последний раз проводился в 1964 году в Москве.

Как сообщил Головнев, конгресс будет посвящен теме "Мир в движении", которую предложила Кунсткамера.

"Это наша площадка, наша тема, которую мы предлагаем мировому сообществу, мировое сообщество приняло наши предложения, и мы встречаемся с тем, чтобы обменяться нашими наблюдениями, открытиями. Это сбор специалистов по антропологии и этнологии, этнографии со всего мира. Это глобальный форум знаний о человеке и о народах. Предполагаются разные формы - от секций, где звучат доклады и обсуждения, до воркшопов. Мы организуем также молодежную секцию, которая посвящена коммуникации, мобильности молодежи в науке", - добавил директор музея.