Фестиваль музыки Моцарта впервые пройдет в Липецке

ТАСС, 3 декабря. Музыкальный фестиваль Моцарт-фест впервые пройдет в Липецке в конце января 2022 года. В течение двух дней профессиональные музыканты и дети будут исполнять произведения австрийского композитора, рассказала ТАСС в пятницу пресс-секретарь Липецкой государственной филармонии Анна Ярославина.

"В январе у нас пройдет двухдневный фестиваль Моцарт-фест. Два дня - 29 и 30 января - в Липецке будут исполнять музыку Моцарта. В фестивале примут участие липецкий камерный оркестр "Русская классика" и приглашенные артисты: московский дирижер Вячеслав Булахов, Наталя Богданова (фортепиано) и Валерий Жаворонков (валторна)", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что фестиваль приурочен ко дню рождения Вольфганга Амадея Моцарта (27 января 1756 года), он включит два концертных дня: первый назван "Ты, Моцарт, бог" и посвящен выступлениям профессиональных артистов, второй - "Моцарт - вундеркинд", его концерт будет состоять из выступлений юных музыкантов.

Ярославина добавила, что концерт "Моцарт - вундеркинд" продолжит серию концертов, которые в этом сезоне проходят с участием артистов детско-юношеской филармонии Липецка и ориентированы на детскую аудиторию. "Выступят дети и студенты из Липецкой области, победители различных конкурсов, которые уже себя зарекомендовали и выступают на высоком исполнительском уровне", - сказала Ярославина.