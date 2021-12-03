Певцы из России Армении, Китая и Белоруссии стали лауреатами конкурса "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Российская певица Ольга Маслова (сопрано) удостоена первой премии на завершившемся в пятницу Десятом международном конкурсе оперных певцов "Санкт-Петербург". Концерт лауреатов прошел в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

Победительница смотра - выпускница Воронежского института искусств, лауреат нескольких международных конкурсов. С 2015 года она является солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Первая премия среди мужчин не присуждена.

"Хотя мужчины по числу участников превосходили женщин, среди них, к сожалению, не нашлось лидера, который безусловно претендовал бы на первое место. Женщины были убедительней. Нас порадовало, что в целом нынешний конкурс по уровню не уступал предыдущему, проходившему два года назад, хотя проводился в гораздо более жестких условиях пандемии", - поделился впечатлениями c ТАСС член жюри, народный артист России Сергей Лейферкус.

Лауреатами второй премии стали российский бас Степан Завалишин, тенор из Армении Тигран Мелконян и пятикурсница Санкт-Петербургской консерватории сопрано Лэй Чжан, приехавшая на учебу в Россию из Китая. Третья премия вручена меццо-сопрано Анне Буслидзе (Россия) и солисту Большого театра Белоруссии тенору Дмитрию Шабетя.

Сергей Лейферкус высоко оценил успех молодых солистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Трое из них стали дипломантами смотра, а баритон Севастьян Мартынюк был удостоен специального приза "За яркую художественную интерпретацию и исполнительское мастерство".

О конкурсе

Международный конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург", который проводится раз в два года, был посвящен памяти его основательницы народной артистки СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Ирины Богачевой (1939-2019). В рамках смотра была организована коллегия из директоров музыкальных театров, кастинг-директоров, заведующих оперными труппами - специалистов, которые могли дать работу молодым певцам. Для конкурсантов было устроено специальное прослушивание с прицелом сделать им конкретные приглашения.

В конкурсе приняли участие 168 певцов из городов России, а также из Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Китая, Литвы, Молдавии, Узбекистана, Украины.