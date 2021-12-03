Выставки семи иностранных художников представят на фестивале редкого вида гравюры на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств и культурно-выставочный центр "Эрмитаж-Урал" представят 4 декабря комплекс персональных выставок "Семь даров. Семь стран. Одна коллекция" иностранных художников с гравюрами редкого вида на меди - меццо-тинто. Об этом сообщила журналистам в пятницу заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Екатерина Корнеева.

"Международный фестиваль меццо-тинто посвящен исключительно одной редкой и сложной технике гравюры на меди, которая называется меццо-тинто. <…> На данном этапе шестого Международного фестиваля меццо-тинто представлены персональные выставки семи художников. География достаточно большая, <…> от А до Я - от Аргентины до Японии, у нас здесь представлены и Европа, и Америка, и Восточная Азия, и Япония", - сказала она.

На двух площадках зрители смогут увидеть более 250 работ семи современных художников в технике меццо-тинто. Свои персональные выставки представят Марк Фризинг (Люксембург), Мартин Митчелл (Великобритания), Эрлинг Вальтюрсон (Норвегия), Томаш Винярски (Польша), Дебора Чапман (Аргентина), Бонми Сангхум (Таиланд) и Микио Ватанабе (Япония - Франция).

Международный фестиваль меццо-тинто проходит в Екатеринбурге с 2011 года. В 2021 году фестиваль откроется зимой комплексом персональных выставок "Семь даров. Семь стран. Одна коллекция". А летом 2022 года планируется провести вторую часть традиционной фестивальной программы - открытый конкурс работ.

Меццо-тинто - особая манера печатной графики, которая отличается от других "обратным" процессом создания. Сначала художник подвергает специальную металлическую доску зернению: пластина приобретает шероховатую поверхность и при печати с нее получится сплошной черный оттиск. Затем там, где рисунок должен быть светлым, зернение выглаживается, достигая постепенных переходов от тени к свету. Таким образом, изображение создается не темной линией на светлом фоне, а наоборот, проявляется светом из темноты.