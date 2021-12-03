Кунсткамера вернет в экспозицию трехметровую фигуру демона Ракшаса после реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в Санкт-Петербурге принял решение вернуть в экспозицию трехметровую фигуру демона Ракшаса, которая в течение ста лет стояла на лестнице и была снята в 2017 году из-за ветхости. Как сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС главный хранитель фондов музея Наталья Копанева, посетители смогут увидеть отреставрированную фигуру на привычном месте уже 6 декабря, когда будет отмечаться ежегодный День Кунсткамеры.

"Одним из событий Дня Кунсткамеры в этом году будет возвращение на свое место известной фигуры, которая встречала посетителей в течение почти ста лет, - это фигура демона Ракшаса. В 2017 году мы ее демонтировали. Эта огромная фигура выстой 3 метра 6 сантиметров стояла над лестницей, по которой ходят посетители. Она стала представлять опасность и сама по себе уже нуждалась в определенных реставрационных работах, чтобы сохранить ее для следующих поколений", - добавила Копанева.

Статуя демона-людоеда Ракшаса - злого духа в индуизме и буддизме из Шри-Ланки, созданная в XIX веке, стояла в зоне приема посетителей Кунсткамеры с 1912 года. Это деревянная фигура в полный рост со зверообразным лицом, широким носом, белыми клыками, черной щетиной на лице и щеках. Лицо, руки и ноги его окрашены темной краской в цвет кожи. В правой руке - деревянный меч, в левой руке зажата человеческая голова.

"Мы думали, стоит ли его возвращать на место, поскольку там условия для хранения музейных предметов не самые лучшие: открывается дверь, много людей проходит. Но мы поняли, что и сотрудники, и посетители хотят видеть Ракшаса там, где он был сто лет. Мы его возвращаем, и 6 декабря мы открываем эту фигуру для посетителей. Сейчас она готовится к тому, чтобы вернуться на свое место", - рассказала главный хранитель.

Она отметила, что в рамках реставрации проведена, в том числе, исследовательская работа. С помощью специального оборудования проведен анализ материалов, из которых сделана фигура.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (МАЭ РАН) - один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 г. В настоящее время Кунсткамера действует как музей антропологии и этнографии, ведет активную научную работу. Коллекция музея насчитывает свыше 1,2 млн единиц хранения.