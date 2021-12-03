Волонтеров культуры в России стало в 40 раз больше, чем в 2018 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество людей, занятых волонтерством в сфере культуры в России, выросло в 40 раз по сравнению с 2018 годом. Об этом заявила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Ребята, нас 178 тыс. Это армия настоящая, это в 40 раз больше, чем было в 2018 году", - сказала она, общаясь с волонтерами на учредительном съезде Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры".

Министр отметила, что в образовательных центрах сохранять уникальные памятники учатся 5,5 тыс. человек, 2 тыс. центров связаны с волонтерской деятельностью в области культуры.

По ее словам, важно, что волонтеров приняло и полюбило профессиональное сообщество, с помощью волонтеров уже удалось сохранить 2 тыс. объектов культурного наследия, в том числе храмы и усадьбы. "Вы творите историю, вы ее сохраняете", - обратилась Любимова к собравшимся.