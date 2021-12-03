"Власть пса" с Камбербэтчем назвали фильмом года по версии IndieWire

Портал IndieWire составил рейтинг лучших 25 фильмов года. Список опубликован на сайте издания.
На первом месте оказалась картина "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион, главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч.
Полный список выглядит так:
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"Власть пса" (The Power of the Dog).
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"Лакричная пицца" (Licorice Pizza, Пол Томас Андерсон).
- "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, Рюсукэ Хамагути).
- "Побег" (Flee, Йонас Поэр Расмуссен).
- "Титан" (Titane, Жюлия Дюкурно).
- "Лето соула" (Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), Амир-Халиб Томпсон).
- "Память" (Memoria, Апичатпонг Вирасетакул).
- "Холодный расчет" (The Card Counter, Пол Шредер).
- "Легенда о Зелёном Рыцаре" (The Green Knight, Дэвид Лоури).
- "Параллельные матери" (Madres paralelas, Педро Альмодовар).
- "Остров Бергмана" (Bergman Island, Миа Хансен-Леве).
- "Идентичность" (Passing, Ребекка Холл).
- "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, Сиан Хедер).
- "Красная ракета" (Red Rocket, Шон Бэйкер).
- "На пути к исцелению" (Procession, Роберт Грин).
- "Худший человек на свете" (Verdens verste menneske, Йоаким Триер).
- "Пропавшая дочь" (The Lost Daughter, Мэгги Джилленхол).
- "Свинья" (Pig, Майкл Сарноски).
- "Зола" (Zola, Яница Браво).
- "Зла не существует" (Sheytan vojud nadarad, Мохаммад Расулоф).
- "Сувенир: Часть 2" (The Souvenir: Part II, Джоанна Хогг).
- "Вестсайдская история" (West Side Story, Стивен Спилберг).
- "Спенсер" (Spencer, Пабло Ларраин).
- "Безумное кино для взрослых" (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, Раду Жуде).
- "Тест" (Test Pattern, Шатара Мишель Форд).