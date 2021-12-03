В Нижегородском художественном музее открыли обновленную экспозицию зарубежного искусства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Обновленная постоянная экспозиция зарубежного искусства открылась в пятницу в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ), отреставрированном к 800-летнему юбилею города. Посетители смогут увидеть, например, картину "Лукреция" немецкого художника Лукаса Кранаха, произведения одного из титанов венецианского Возрождения Тинторетто (Якопо Робусти) и испанского художника греческого происхождения Эль Греко (Доменикос Теотокопулос).

В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и скульптуры XV - начала XX века. Это работы известных мастеров, таких как Огюст Ренуар, Тинторетто, Эль Греко и других. В музее представлено искусство Франции, Германии, Италии и Нидерландов. Как рассказала журналистам заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина, одно из главных событий выставки - это возвращение в экспозицию картины "Лукреция" немецкого художника Лукаса Кранаха. "Вообще это уникальный случай - наличие не в столичном музее работы этого выдающегося немецкого художника эпохи Возрождения. Кранаха в России немного и один из них - в нашем собрании. Это повод для того, чтобы прийти и увидеть подлинное произведение немецкого искусства XVI века", - рассказала Свирина.

Она также отметила, что в экспозицию вернулись произведения Тинторетто и Эль Греко, а также самая ранняя картина в музее, датированная 1423 годом, - работа неизвестного итальянского мастера "Воскресение Христово". "Многое из того, что временно находилось в фондах, - вернулось в экспозицию и представлено зрителю. Но, наверное, самое важное - это Кранах", - добавила Свирина.

Заведующая отделом зарубежного искусства также рассказала, что изменилась и экспозиционная логика. Раньше все выстраивалось по видовому и жанровому принципам. "То теперь здесь мы идем по хронологии, по национальным школам", - сказала Свирина.

Как сообщила журналистам первый замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, за два года на реконструкцию музея направили более 50 млн рублей. Это позволило открыть в том числе новые пространства в музее. "Где мы сейчас с вами находимся были фонды, мы их перенесли в Дом губернатора, закупили новейшее оборудование, которое позволило открыть пространства. И мы с вам должны в первую очередь говорить о том, что смогли представить более масштабно наши фонды, которых достаточно много, но площади раньше не позволяли делать этого", - сказала Суханова.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Также к юбилею провели масштабную работу по реконструкции объектов культуры, среди которых и Нижегородский государственный художественный музей.