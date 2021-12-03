ABBA записала видео на рождественский сингл

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Шведская группа ABBA выпустила видео с записью своего рождественского сингла Little Things из нового альбома Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы.

"Наконец-то пора окунуться в праздничное настроение с ABBA и новым видеоклипом на рождественский сингл Little Things", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter ABBA.

В клипе группа школьников, вдохновленная возвращением легендарного коллектива, устраивает собственное ABBA-шоу. Ролик появился на официальном YouTube-канале АВВА. Все доходы от него будут перечислены в детский фонд ЮНИСЕФ. Группа так же поступила со своим первым синглом Chiquitita, выпущенным в 1978 году.

"Мы считаем, что нельзя побороть бедность без усиления власти женщин. Именно поэтому мы поддерживаем работу ЮНИСЕФ по защите девочек от сексуального насилия", - пояснила легендарная четверка.

Согласно информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen была включена в Зал славы престижной американской премии Gramy. Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным кинопортала IMDb, на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.