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В Москве представили книгу министра внутренних дел Сербии на русском языке

Александар Вулин сообщил, что книга рассказывает о судьбе трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников в Заире в период борьбы за власть полковника Мобуту Сесе Секо

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Книга на русском языке министра внутренних дел Сербии Александара Вулина представлена в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

Презентация книги "Сошествие" прошла на площадке Ассоциации союза писателей и издателей России. Как рассказал министр, представляя свое произведение, книга рассказывает о судьбе трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго, в период борьбы за власть полковника Мобуту Сесе Секо. Это уже третья книга Вулина, переведенная на русский язык (первая называлась "Мрак", вторая - "Красота").

На презентации "Сошествия" присутствовали представители общественной, политической и культурной жизни столицы, в том числе глава Россотрудничества Евгений Примаков и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее сообщалось, что Вулин находится с визитом в России. В ходе поездки он встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, также получил медаль "За отличие" госкорпорации "Ростех".

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