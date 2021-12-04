Посол РФ во Франции открыл седьмой Салон "Русская литература" в Париже

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Посол РФ во Франции Алексей Мешков объявил об открытии седьмого Салона "Русская литература" в российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в центре Парижа, передает корреспондент ТАСС.

"За свою семилетнюю историю Салон русской книги на набережной Бранли успел стать неотъемлемой частью литературной программы столицы Франции", - сказал Мешков. Он подчеркнул, что салон объединяет не только людей, интересующихся русской литературой и книжными новинками, но также "писателей, публицистов, переводчиков, журналистов, историков, философов и кинематографистов".

Как напомнил посол, в прошлом году организаторы были вынуждены проводить салон исключительно в онлайн-формате. "Этот опыт виртуального общения не только подтвердил еще раз, какое огромное значение имеют для нас книги, но и показал, как важны личное общение, прямой контакт, чтобы обмениваться впечатлениями после прочитанного, а также непосредственные встречи с авторами", - отметил глава российской дипмиссии.

200 лет Достоевского

Салон этого года посвящен 200-летию Федора Достоевского и памяти Эдуарда Лимонова, скончавшегося в прошлом году.

"Во Франции очень любят русскую литературу", - сказала корреспонденту ТАСС участвовавшая в церемонии открытия первый вице-мэр седьмого округа Парижа Жозиана Год. По ее словам, "в последние годы российский книжный форум стал неотъемлемой частью культурной жизни" этого исторического столичного округа. При этом она отметила, что на салоне представлены не только книги русскоязычных авторов, но и произведения французских литераторов о российской истории и культуре.

В свою очередь главный организатор салона Ирина Рекшан рассказала ТАСС, что "200-летие Достоевского вдохновило многих французских авторов на создание как научных, так и художественных произведений, посвященных великому писателю". В частности, она выделила "Словарь Достоевского", который составил Мишель Нике, исследование "Достоевский лицом к смерти, или сексуальность под покровом слова" Юлии Кристевой, а также комиксы, который создал по мотивам романа "Преступление и наказание" Бастьян Лукья.

Рекшан рассказала, что на салоне также представлены книги, в которых авторы пытаются осмыслить значение и последствия распада Советского Союза. Одной из таких работ является труд "Последний день СССР", созданный Андреем Грачевым, пресс-секретарем президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Также на литературном форуме будут представлены работы французских исследователей о русской истории, в частности "Великий Новгород, история и археология русской средневековой республики (970 - 1478)" Пьера Гонно и "Ирония судьбы. История россиян и их империи" Сабин Дюлэн. Кроме того, посетители смогут увидеть книги, посвященные известным личностям, как например "Александра Коллонтай. Валькирия революции", главы Французской академии Элен Каррер д'Анкосс, жизнеописание примы-балерины балета Дягилева "Я, Наталья Карсавина" Лиан Гийом.

Не только книги

Программа салона, отметил советник-посланник посольства России во Франции по вопросам культуры, руководитель Российского духовно-культурного православного центра Леонид Кадышев, включает не только презентацию книг. В частности, организаторы подготовили несколько кинопоказов. Посетители, пришедшие в центр на набережной Бранли, смогут увидеть документальный фильм "Элиджи де Пари: Марина Цветаева" Александры Свининой.

Запланированы показы созданных писателями-путешественниками документальных кинолент, демонстрирующих зрителю природные богатства России. В частности, пришедшие на салон смогут увидеть картину "На берегу Белого моря" Кристофа Райла и Седрика Гра, а также "Байкальский вызов. За пределами света" Оливье Вебера.

Салон русской литературы завершится 5 декабря.