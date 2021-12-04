В Мариинском театре покажут оперу "История Кая и Герды" в честь юбилея Сергея Баневича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в субботу оперу "История Кая и Герды" в честь 80-летия ее автора - заслуженного деятеля искусств России Сергея Баневича. Спектакль будет сыгран на исторической сцене Мариинского, где в первой постановке эта музыкальная сказка была исполнена еще в 1980 году, сообщила пресс-служба театра.

"Первая постановка "Истории Кая и Герды" выдержала более сотни представлений, затем вернулась в репертуар в 1996 году - тогда в партии Герды выступала в том числе юная Анна Нетребко. Пять лет назад Мариинский театр вновь обратился к "Истории Кая и Герды", которая была поставлена здесь режиссером Алексеем Степанюком теперь уже для нового поколения юных зрителей", - рассказали в пресс-службе.

Эту оперу на сюжет сказки Андерсена "Снежная королева" можно назвать визитной карточкой композитора, чьим главным призванием стало творчество для детей и юношества. "История Кая и Герды" идет в Большом театре России, она совершила сказочное шествие по сценам Самары, Новосибирска, Челябинска, Владикавказа. Детской аудитории адресованы также такие его сочинения, как "Белеет парус одинокий", "Фердинанд Великолепный", "Городок в табакерке", "Храбрый заяц", "Опера про кашку, кошку и молоко", "Русалочка".

Музыкальные вечера в честь юбилея мастера готовит детский театр "Зазеркалье" и уже провел Малый зал Филармонии, где прозвучали его произведения для взрослых. Среди них "Арии из ненаписанных опер" (по произведениям Федора Достоевского, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Томаса Манна, Светланы Алексиевич, Людмилы Петрушевской, Константина Паустовского).

Сергей Баневич - автор музыки к трем десяткам отечественных фильмов, снятых такими мастерами, как Сергей Микаэлян, Леонид Менакер, Виталий Мельников, Вера Глаголева. Самой известной из них стала песня на стихи Татьяны Калининой "Дорога без конца", написанная для фильма "Никколо Паганини". Такой дорогой шагает в своем творчестве и Сергей Баневич. Из многочисленных наград мастера его по-особому греет премия "Арлекин" в номинации "За великое служение театру для детей".