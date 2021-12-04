В Москве открылась выставка к 100-летию образования Дагестанской АССР

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченная к 100-летию образования Дагестанской автономной советской социалистической республики, открылась во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Об этом сообщается на сайте музея.

"Художественное творчество Дагестана неотделимо от величественной красоты природы и богатства многовековой духовной культуры этого края. Подбор экспонатов раскрывает глубинные понятия основ и правил жизни, взаимоотношений, свойственным народам Дагестана: достоинства мужского и женского национального характеров, гостеприимство горцев, почитание и уважения старших, роль семейных традиций, тепло и красоту домашнего очага", - говорится в сообщении.

До 23 декабря все желающие смогут увидеть более 150 экспонатов, среди которых традиционные костюмы, лучшие образцы художественных промыслов, ремесленного и авторского искусства дагестанских мастеров в сфере обработки металла и дерева, ковроткачества, керамики, современных видов и техник творчества. Помимо этого, представлены фотографии ландшафтов, фрагменты жизни дагестанских селений, портретные образы различных народностей, изображения мастеров-ремесленников за работой, сделанные московским фотохудожником Сергеем Тартаковским во время экспедиции в Дагестан.

Гости музея могут познакомиться с авторскими работами златокузнецов из села Кубачи и с искусством ковроткачества в ворсовой и безворсовой технике из Ахты, Микраха, Табасарана, Дербента, Рукеля, Хунзаха, Хив. Присутствуют также образцы унцукульской насечки металлом по дереву: письменные приборы, портсигары, трости, вазы, декоративные блюда.

Организаторами выставки выступают Всероссийский музей декоративного искусства и Некоммерческий фонд "Национальное Возрождение" при участии музея-заповедника - этнографического комплекса "Дагестанский аул" и личных коллекций.