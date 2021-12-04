Творчество писателя Крапивина представили на театрализованном концерте на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Театрализованный концерт "Барабаны, паруса и шпаги" на основе творчества разных лет и материалов из дневников, писем и воспоминаний российского детского писателя Владислава Крапивина представили в Свердловской государственной детской филармонии в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

Проект реализован на грант губернатора Свердловской области.

"Был аншлаг, <...> была жена Крапивина [Ирина Васильевна], внучка его [Дарья], <...> сноха [Лариса Крапивина], были барабанщики из "Каравеллы". <...> Было много цветов, овации - хлопали стоя. <...> Особенно [были довольны] жена и Лариса, потому что они не представляли вообще, как можно - это далеко не мюзикл - в музыку перевести все, что сделал Владислав Петрович. Но результат вдохновил всех", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в филармонии, специально написанная композитором Анной Красильщиковой музыка прозвучала в хоровом исполнении. Драматургической основой проекта стали произведения Крапивина разных лет, а также его дневники, стихи, письма, воспоминания. На сцене же была воссоздана атмосфера крапивинских героев.

Кроме того, 4 декабря открылась выставка работ одного из главных иллюстраторов книг Крапивина Евгении Стерлиговой.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель был удостоен Премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Крапивин умер утром 1 сентября 2020 года в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния здоровья, ему был 81 год.