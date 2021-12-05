На кинофестивале в Ингушетии победил фильм "Славные сыны Кавказа" Вахтанга Микеладзе

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Седьмой кинофестиваль "Золотая башня" завершился в Ингушетии, его победителем стал фильм "Славные сыны Кавказа" Вахтанга Микеладзе. Иностранными обладателями призов стали фильмы из Киргизии и Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Ингушетии завершился VII Международный кинофестиваль "Золотая башня". Победителем кинофестиваля стал фильм "Славные сыны Кавказа" режиссера Вахтанга Микеладзе. Лучшим ингушским документальным фильмом признана кинокартина "Новая жизнь древнего Магаса", лучшим документальным фильмом - "Россия - феникс" и лучшим северокавказским фильмом - "Почтовый марафон", - говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия был организован концерт с выступлениями артистов эстрады и солистов государственного ансамбля народного танца "Ингушетия". В рамках фестиваля были показаны редкие архивные кадры Назрани, снятые в начале прошлого столетия, которые хранились в государственном архиве кинофотодокументов и были переданы в дар республике в честь 240-летия Назрани.

"Кинофестиваль расширяет свои горизонты, продолжая служить сохранению культурных традиций и исторической памяти народов <...>. Желаю фестивалю развития и успехов, чтобы он продолжал радовать нас еще многие годы, открывая новые таланты", - передает пресс-служба слова вице-премьера Марьям Амриевой.

Кинофестиваль стартовал в Ингушетии 30 ноября, его участниками стали представители 30 стран. Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист России Клим Лаврентьев. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.