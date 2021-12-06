Бэнкси пожертвует $13 млн, чтобы превратить здание Редингской тюрьмы в центр искусств

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Британский уличный художник Бэнкси намерен пожертвовать £10 млн ($13,2 млн по текущему курсу), чтобы превратить в центр современного искусства бывшее здание Редингской тюрьмы (английское графство Беркшир). Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, на эти цели пойдут доходы от продажи трафарета, использованного Бэнкси для создания граффити на стене тюрьмы, которой посвятил поэму британский поэт и драматург Оскар Уайльд (1854-1900).

"Рединг крайне мало меня интересовал вплоть до того момента, когда я проехал мимо тюрьмы в автобусе, которым везли пассажиров отмененного поезда. Нечасто увидишь прямо в центре города поверхность 500-метровой длины, которая так и ждет краски, так что я буквально перелез через другого пассажира, чтобы рассмотреть ее поближе, - сказал Бэнкси, слова которого приводит The Sunday Times. - Еще даже не поняв, что именно вижу, я пообещал себе, что на этой стене обязательно что-то нарисую. Так что теперь я большой поклонник этого места. Оскар Уайльд - небесный покровитель всех, кто сталкивает лбами две противоположные вещи, чтобы получить нечто волшебное. Идея превратить уничтожившее его место в заповедник искусства настолько хороша, что мы обязаны это сделать".

Трафарет, выставленный сейчас в художественной галерее Бристоля - родного города Бэнкси, - планируется продать заинтересованному коллекционеру за сумму до £15 млн (почти $20 млн), не устраивая аукцион. Как указывает издание, использованные мастером граффити трафареты - исключительная редкость, известен лишь единственный случай продажи одного из них, что объясняет исключительно высокую оценочную стоимость предмета. Максимальная сумма, которая когда-либо была выручена за работы Бэнкси, составляет £18,6 млн ($25,4 млн). Столько в октябре заплатили за рисунок "Любовь в мусорном баке", получивший всемирную известность после того, как во время аукциона его чуть не уничтожил шредер, который сам автор тайком установил прямо в картинной раме.

Граффити на тюремной стене

Еще 1 марта этого года на высокой кирпичной стене, окружающей двор Редингской тюрьмы, появилось граффити Бэнкси, на котором изображен совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.

Сюжет произведения отсылает к биографии Уайльда, который был заключенным тюрьмы Ее Королевского Величества в Рединге. Поэт провел там полтора года, будучи осужденным за любовную связь с другим мужчиной. Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.

В Редингской тюрьме сидел и экс-чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа. В подростковом возрасте он провел там две недели, ожидая решения по делу об уличной драке, в которой он принимал участие. В интервью Джошуа говорил, что именно в эти дни он решил круто изменить жизнь, если ему удастся избежать долгого тюремного срока, что в итоге и произошло.

Здание середины XIX века, являющееся памятником архитектуры Викторианской эпохи, пустует с 2013 года. Британское правительство уже несколько лет ищет для него покупателей и пока не соглашается на предложения местных властей превратить его в культурный центр, где будут проводиться выставки и кинопоказы. Городской совет Рединга уже дважды пытался с этой целью выкупить здание у Минюста, однако суммы в £2,6 млн ($3,4 млн), которую он предлагал, было недостаточно. Другая сделка, которая позволила бы местному застройщику превратить здание в жилой комплекс, сорвалась в конце прошлого года.

О Бэнкси

Художнику, скрывающемуся под псевдонимом Бэнкси, до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. В 2018 году в Центральном доме художника в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - с 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".